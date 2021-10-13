Ирина Билык обиделась на свою лучшую подругу.

Многие почитатели творчества украинской певицы Ирины Билык помнят, что у нее была лучшая подруга, коллега по цеху Ольга Горбачева. Девушки долгое время дружили и даже записали несколько совместных песен. Вот только последние несколько лет они не появляются вместе на публике.

Так, Ольга Горбачева в программе "Звездный путь" рассказала, что Ирина Билык на нее обиделась еще в 2014 году, когда она пошутила над ней на премии YUNA. И хоть самой Ирины в зале тогда не было, но доброжелатели передали ей шутку.

"Конечно, шутку передали в третьем контексте. Было что-то о ее молодых мужчинах, но ведь это правда. Я же не раскрыла украинцам страшную тайну", – сказала Горбачева.

Читайте также"Влезла в драку": MamaRika защитила свою подругу от насильникаТогда Билык отреагировала на эту новость в социальных сетях, посоветовав лучшей подруге собрать 15 концертных залов подряд, а потом блистать интеллектом.

"Я не поняла, почему, если можно мне позвонить и сказать: "Коза, что ты обо мне шутила? Мне неприятно". Это было бы приятнее, чем публичные обвинения", - добавила Горбачева и отметила, что до сих пор считает Билык великой артисткой.

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Автор: Диана Могилевич