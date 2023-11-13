Эти девушки откровенно рассказали о том, о чем многие боятся.

В насилии сложно признаться... Женщины бояться осуждения, косых взглядов и того, что никто не придет на помощь. Однако есть те, которые берут всю свою силу в кулак и признаются в этом миру, тем самым спасая других женщин от абьюзеров.

Евгения Эмеральд

История любви Евгении Эмеральд была восхитительной. Девушка вышла замуж за военного, родила ему дочь Афину. Видео с их свадьбы разлетелось по всей стране. Однако вскоре стало известно о том, что Евгений Стипанюк оказался абьюзером. В интервью УНИАН Эмеральд рассказала об абьюзивных отношениях с экс-супругом, почему долго не решалась говорить об этом публично, что стало последней каплей, и что происходит в ее жизни после исповеди о домашнем насилии.

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К слову, позже она призналась, что была жертвой изнасилования. Девушка говорит, что ей долго было стыдно в этом признаться, но после последний событий она решила сброссить с себя весь этот груз.

Анна Тринчер

До брака с Александром Волошиным Тринчер состояла в отношениях с мужчиной, имя которого не называет по сегодняшний день. Она рассказывала, что это были токсичные отношения, из-за которых она постоянно плакала. Девушка говорила, что каждый день просыпалась с мыслью о том, как ее все достало.

"Это были сложные отношения... Они меня внутренне сломали. Я ненавидела себя, его. Все было как в тумане. Меня не ценили, не уважали. Я полностью растворилась в своих комплексах, которые всплыли в этих отношениях", - признавалась певица.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова рассказывала, что в 16 лет влюбилась в парня, который оказался очень ревнивым. Он буквально не давал Оле прохода, постоянно обвинял в "изменах".

"У меня был такой ревнивый парень. Когда я в ресторане заказывала еду, то не должна была смотреть на официанта... И когда я однажды подняла глаза на официанта, чтобы что-то ему сказать, мне в голову полетел пакет с соком..." - поделилась Полякова.

К счастью, Полякова решилась от него уйти, но не без последствий. Мужчина сжег ее дом и разбил ей голову.

Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина также стала жертвой домашнего насилия. Девушка, еще будучи начинающей актрисой, познакомилась с отцом своего сына. Их отношения начинались прекрасно, однако вскоре мужчина поставил ее перед выбором - или семья, или карьера. Позже, как рассказывала Мишина, мужчина начал ее унижать и оскорблять, а затем в ход пошли руки.

Полиция, по словам звезды, не реагировала на сигналы о домашнем насилии. В результате Ксения поняла, что дальше так продолжаться не может и ушла от избранника. Сейчас она воспитывает сына одна. Известно, что отец Платона не принимает участия в его жизни.

Гайтана

Певица Гайтана, как и другие знаменитости, знает о домашнем насилии. Когда-то она встречалась с парнем, который вел себя как изверг. Гайтана настолько его боялась, что даже была вынуждена нанять охранника. Она говорила, что бойфренд ее преследовал и угрожал ей. После расставания ей еще долго снились ужасы.

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