Куценко внесли в базу "Миротворец" за оправдание кремлевской агрессии против Украины.

Актер российского кино, уроженец Днепропетровской области, Гоша Куценко сравнил Львов и Москву, в которых пришлось провести значительную часть жизни.

Об этом Куценко рассказал в интервью изданию Москвич.

Украинский Львов актер охарактеризовал как европейский город: "Абсолютно европейский город. Красивый с узенькими улочками и каменной, далеко не московской, многовековой плиткой. И вкус мой воспитан именно на католической архитектурной культуре, которая там доминировала".

Когда артист переехал в Москву, то, по его словам, понял, что оказался в "гуще событий".

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Также Куценко высказался о жителях обоих городов.

"Очень много общего – умные, интеллигентные и культурные люди. Но Москва - самобытный город, он был такой изначально. А Львов был то польский, то австрийский, то наш, СССР. Люди все время крутились на месте и не знали, куда смотреть – вправо или влево. Это проблема всех окрестностей. При этом, конечно, это город искусства, который всегда тянулся к западной культуре", - ответил актер.

Сам актер поддержал оккупацию Россией Крыма в 2014 году, называя аннексию "официальным и законным вхождением в состав РФ".

"Считаете Путин забрал Крым? Я думаю, что Крым отошел. Хотя я не подписывал петиции, понимая, что это будет большая потеря для Украины. Я понимаю ту молодежь, понимал, куда это все развернется, и что для многих десятков людей это будет травма. ( ... ) То, что произошло, было законным и официальным. Крым вернулся... не вернулся, а вошел в состав России", - заявлял артист.

В 2018 году, комментируя войну между Россией и Украиной российским СМИ, Куценко утверждал, что в 2014-м украинский музыкант Святослав Вакарчук якобы звал его посетить Донбасс и "примирить обе стороны", однако это, заявлял актер, уже было безнадежно.

В 2018 году Куценко внесли в базу "Миротворец" за оправдание кремлевской агрессии против Украины.

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