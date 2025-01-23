Артист пока не может выступать.

Легендарный Стинг перенес ближайшие концерты, запланированные на конец января. Такое решение он принял в связи с проблемами со здоровьем.

Также певец пропустит вручение премии Bass Magazine Awards, где его должны были наградить.

Команда артиста призвала сохранить свои билеты, потому что концерты состоятся, но немного позже. Сам Стинг принес свои извинения за неудобства.

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"По совету своего врача, в связи с болезнью, Стинг с искренним сожалением вынужден отменить свое выступление на церемонии Bass Magazine Awards в этот четверг и перенести концерты STING 3.0 в Финиксе, первоначально запланированный на 24 января, на 1 июня. Выступление в Уитленде с 26 января перенесено на 28 мая. Поклонникам следует сохранить билеты. Стинг приносит искренние извинения за причиненные неудобства и выражает свою благодарность за понимание", - сообщил представитель Стинга.

При этом ни артист, ни его представитель не рассекретили диагноз. Известно, что Стинг всегда хвастался своим крепким здоровьем, но даже самый сильный и выносливый организм может дать сбой.

Напомним, ранее жена Сасанчина рассекретила опасный диагноз 3-летней дочери.

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