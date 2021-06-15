Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс развелся с женой Отем Келли.
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что 43-летний сын принцессы Анны и его 42-летняя супруга завершили бракоразводный процесс.
Пара разделила имущество посредством соглашения сторон. При этом соответствующий документ был заверен Высоким судом Англии и Уэльса.
Питер Филипс и Отем Келли: развод
Пара объявила о разводе в феврале 2020 года.
Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл показали новорожденную дочку Елизавете IIВ официальном заявлении говорилось, что расставание будет «лучшим вариантом развития событий для двоих детей пары и позволит бывшим супругам сохранить дружеские отношения».
Инициатором развода была Отем Келли.
По неофициальным данным, расставание не связано с тем, что кто-то из супругов завел роман на стороне. Решение жены стало внезапным и тяжелым ударом для внука Елизаветы II.
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