Пара объявила о разводе в феврале 2020 года.

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс развелся с женой Отем Келли.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 43-летний сын принцессы Анны и его 42-летняя супруга завершили бракоразводный процесс.

Пара разделила имущество посредством соглашения сторон. При этом соответствующий документ был заверен Высоким судом Англии и Уэльса.

Питер Филипс и Отем Келли: развод

Пара объявила о разводе в феврале 2020 года.

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл показали новорожденную дочку Елизавете IIВ официальном заявлении говорилось, что расставание будет «лучшим вариантом развития событий для двоих детей пары и позволит бывшим супругам сохранить дружеские отношения».

Инициатором развода была Отем Келли.

По неофициальным данным, расставание не связано с тем, что кто-то из супругов завел роман на стороне. Решение жены стало внезапным и тяжелым ударом для внука Елизаветы II.

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Автор: Катерина Шварц