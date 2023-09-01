Певица внезапно решила взять паузу.

Рэперша Alyona Alyona ошарашила фанов. Артистка сообщила, что уходит со сцены, она решила взять паузу на несколько месяцев. По словам певицы, концерты за границей сильно ударили по ее здоровью.

"Хочу взять паузу. Не буду раскрывать все подробности, лишь скажу, что постоянное пересечение границы вытянуло из меня все силы - как моральные, так и физические, а еще изрядно ударило по здоровью. Планирую в ноябре потратить месяц на восстановление сил организма. В декабре хочу посвятить месяц творчеству. Что будет в январе — еще не решила, но знаю точно, что на эти три месяца я не исчезну с публичного поля. Я буду выходить в сториз, рассказывать, как я, что со мной происходит и вообще, что говорят мои анализы и т.д. Но я не буду давать концерты (возможно, только какие-то исключения)", - написала Alyona Alyona в Instagram.

По словам рэперши, за время полномасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года против Украины развязала РФ, она уделяла очень мало времени своему здоровью. Поэтому все стрессы "начали вылазить боком". Сейчас же Alyona Alyona хочет восстановиться и позаботиться о своем организме.

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В комментариях фаны пишут, что эта новость их очень расстроила. Впрочем, они желают рэперше хорошего отдыха и крепкого здоровья. Также комментаторы отметили:

"Берегите себя, вы такая яркая и сильная! Пусть силы и здоровье восстановятся, чтобы мы и дальше наблюдали за тем сиянием и энергией, которой вы с нами делитесь!"

"Берегите себя. Вы делаете очень добрые дела. Знаю и верю, что люди за это вам очень благодарны. Знаю также, что делаете это не ради благодарности"

"Люблю вас, но надо немного и отдыхать! Берегите себя для Украины".

Что известно о рэперше Alyona Alyona

Певице Алене Савраненко (настоящее имя артистки) 32 года, она родилась в Кировоградской области. Она работала в детсадах, а в 2018 году начала карьеру в музыке с песней "Рибки".

После этого Alyona Alyona выпустила несколько альбомов и написала текст к песне "Вільна", которую исполнили Тина Кароль и Юлия Санина. В начале полномасштабной войны рэперша осудила путинскую агрессию и начала давать благотворительные концерты.

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