По его словам, топовые артисты сейчас создают не тот контент.

Известный украинский телеведущий Вячеслав Соломко высказался об украинском шоу-бизнесе. По его словам, самые популярные в нашей стране звезды на данный момент создают совсем не тот контент.

"Отошли наши мэтры, популярные до войны. Где Олег Винник? Если сильно болеет, дай Бог ему здоровье. Монатик как-то не звучит новыми хитами, не знаю где Монатик. Макс Барских не очень. Не смотрится уверенно. Полякова перевела старые хиты, ну "Шлепки" не фонтан", - сказал Соломко в эфире телеканала "Дом".

Однако он убежден, что в Украине все же есть один артист, который сумел стать топовым во время полномасштабного российского вторжения. По его словам, это Артем Пивоваров.

"Артём Пивоваров фактически стал музыкантом номером один. Это реально. Поле очистилось. Те, кто был всем, вдруг стал никем. Кто был никем, тот стал всем", - добавил ведущий.

Отметим, Артем Пивоваров за время большой войны выпустил множество песен. Кроме того, он создал проект "Твои слова. Мои ноты", в рамках которого записал дуэты со многими селебритиз. Они исполнили песни, слова которых ранее написали знаменитые писатели.

Напомним, Артем Пивоваров стал тренером нового сезона шоу "Голос країни".

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