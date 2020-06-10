Электронный браслет и ограничение общения: стали известны условия домашнего ареста российского актера Ефремова

За соблюдением домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым будут следить с помощью электронного браслета.

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ раскрыли условия домашнего ареста актера Михаила Ефремова.

Об этом сообщает агентство "Москва".

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По решению суда артисту запрещается покидать квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Ему разрешается только вызывать врачей или представителей правоохранительных органов. При этом Ефремов должен уведомлять органы следствия о каждом звонке.

Также суд ограничил круг общения актера близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. В случае нарушения условий меру пресечения могут изменить на арест.

За соблюдением домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым будут следить с помощью электронного браслета.

Как сообщал УНИАН, ранее известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

Актеру грозит 12 лет колонии.

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