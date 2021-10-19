Шоумен, несмотря на критику сторонников, доволен результатом.

Сценарист Студии "Квартал-95" и победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт продемонстрировал стильное перевоплощение. На личной странице в Instagram в разделе stories он порадовал поклонников сменой имиджа, Эллерт отрастил усы.

Читайте такжеЭкс-домработница Пугачевой рассказала об экстрасенсорных способностях певицы: "вся боль уходит"Новый образ шоумена неоднозначно восприняли поклонники. Однако артист отметил, что на данный момент он комфортно себя чувствует с таким имиджем. Более того, заявил, что будет ходить так столько, сколько захочет. Может, и всю жизнь. Пока неизвестно, как отреагировала на его перемены во внешности Мишина.

"Как бы вы ни голосовали, пока я буду с ними. А, возможно, и всю жизнь. Поэтому поддержите мой кайф", — отметил мужчина.

История любви Александра Эллерта и Ксении Мишиной

Пара заочно была знакома ранее, однако именно на телепроекте "Холостячка" они стали узнавать друг друга ближе. Многие поклонники шоу сразу увидели искру между актрисой и шоуменом.

В конце прошлого года они заявили об отношениях, перед Новым годом влюбленные совершили свое первое романтическое путешествие в Буковель.

Но в июле Мишина заявила о расставании с Александром. Причину такого решения называть не стала. Сам Эллерт хранит молчание, лишь изредка публикует фото с Мишиной. Фанаты надеются, что пара воссоединится.

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Автор: Каролина Гайдук