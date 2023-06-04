В сети показали архивный снимок, который стал причиной бурных обсуждений.

Алла Пугачева - известная артистка, которая всегда находится в центре обсуждений. Сейчас в сети показали ее архивное фото, сделанное в 1978 году. Тогда звезда пребывала в Таллине на съемках фильма-концерта.

На черно-белом фото Алла позирует в красивом платье с открытыми плечами. Образ дополнен пышной полупрозрачной накидкой. Волосы певицы подкручены. Крупные локоны небрежно уложены.

Внешность Аллы Пугачевой

Внешность Аллы Пугачевой вызывает бурные обсуждения на протяжении всех лет, пока певица на сцене. В молодости артистка сделала немало пластических операций, чтобы убрать лишний вес и остановить процесс старения. Одно из хирургических вмешательств едва не стоило ей жизни, поэтому та решила остановиться.

Видео дня

Сейчас Алла Борисовна разменяла восьмой десяток. Ее виду может позавидовать любая молодая модель: жена Галкина стройная, ухоженная, всегда стильно одевается, правда, в глаза бросаются шрамы на лице.

Напомним, в сеть "слили" фото Пугачевой в неожиданном образе - такой вы ее точно не видели. В кадре певица предстала в ботфортах, подчеркивавших ее стройные ножки, в черном балахонистом наряде и в бомбере в тон поверх него.

Также УНИАН писал, что фото Пугачевой с детьми и Галкиным разделило сеть.

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