Бренд нижнего белья Pour Moi решил составить рейтинг самых сексуальных членов британской королевской семьи. Определяли они победителей по запросам в соцсети Twitter.
Об этом сообщает Express.
Так, кого из них чаще всего искали пользователи с сексуальным подтекстом, тот и вырвался на первое место. Оказалось, что чаще всего пользователи соцсети искали принца Уильяма. Они отмечают, что он хорош собой и всегда безупречно выглядит.
А вот принц Гарри, который по идеи должен был занять первое место, оказался всего лишь на втором. Рядом с ним на этой строчке разместилась и Меган Маркл.
А вот Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, и сестры-принцессы Беатрис и Евгения разделили между собой третью позицию этого рейтинга.
Также в рейтинг самых сексуальных членов британской семьи вошел бывший регбист и муж Зары Филлипс - Майк Тиндалл.
Замыкает пятерку лидеров 26-летняя модель, леди Амелия Виндзор - наследница двоюродного брата Елизаветы II. Пользователи сети называют ее "горячей" штучкой.
И последнее место занял 73-летний Чарльз, принц Уэльский. При этом фолловеры отметили, что он был привлекательным в свои молодые годы.
Напомним, ранее принц Уильям оконфузился на публике.