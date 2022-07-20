На первом месте оказался принц Уильям, а на последнем - Чарльз.

Бренд нижнего белья Pour Moi решил составить рейтинг самых сексуальных членов британской королевской семьи. Определяли они победителей по запросам в соцсети Twitter.

Об этом сообщает Express.

Так, кого из них чаще всего искали пользователи с сексуальным подтекстом, тот и вырвался на первое место. Оказалось, что чаще всего пользователи соцсети искали принца Уильяма. Они отмечают, что он хорош собой и всегда безупречно выглядит.

А вот принц Гарри, который по идеи должен был занять первое место, оказался всего лишь на втором. Рядом с ним на этой строчке разместилась и Меган Маркл.

А вот Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, и сестры-принцессы Беатрис и Евгения разделили между собой третью позицию этого рейтинга.

Также в рейтинг самых сексуальных членов британской семьи вошел бывший регбист и муж Зары Филлипс - Майк Тиндалл.

Замыкает пятерку лидеров 26-летняя модель, леди Амелия Виндзор - наследница двоюродного брата Елизаветы II. Пользователи сети называют ее "горячей" штучкой.

И последнее место занял 73-летний Чарльз, принц Уэльский. При этом фолловеры отметили, что он был привлекательным в свои молодые годы.

Напомним, ранее принц Уильям оконфузился на публике.

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