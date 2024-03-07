Поклонники предположили, что для Жадана это болезненная тема.

Недавно певица Кристина Соловий дала интервью Маше Ефросининой и рассказала, что у нее действительно были отношения с Сергеем Жаданом, однако они долго не просуществовали.

По словам артистки, она влюбилась в другого мужчину, поэтому рассталась с Жаданом. Она добавила, что эта ситуация всех подкосила. Более того, из-за этого Соловий до сих пор принимает антидепрессанты.

Поклонники поэта тут же начали поддерживать его. Однако Жадан довольно резко на это отреагировал. Под одним из комментариев он написал "Что за х*йня?"

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Таким образом он, вероятно, решил показать, что не понимает в чем дело и почему ему пишут слова поддержки. При этом поклонники убеждены, что для поэта расставание с Соловий - болезненная тема, поэтому он так и реагирует.

К слову, Соловий и Жадану неоднократно приписывали роман, однако пара долго скрывала свои отношения. Позже стало известно, что они закрутили роман на съемках клипа "Юность", где сыграли влюбленную пару. На тот момент Жадан был официально женат, а Соловий состояла в отношениях с мужчиной.

Напомним, ранее Кристина Соловий рассказала о причине завершения сотрудничества с Вакарчуком.

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