Александра Зарицкая решила сменить партнера.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая недавно приняла звездный челлендж и согласилась выйти на паркет нового сезона шоу "Танцы со звездами".

Не успела программа выйти в эфир, как Зарицкая уже навела суету. Звезда решила сменить партнера, так как он не верил в победу на шоу с ней.

"Одно время я танцевала с другим партнером и он был мне очень близок. Мы хорошо общались. И в какой-то момент я прочитала сообщение: он был не очень уверен, что со мной может продержаться в проекте долго. Мое следующее сообщение было "Бай". Слава Богу, что это возникло сейчас. Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, будет рвать просто всех и мне говорить: "Блин, да мы с тобой выиграем!", - рассказала Зарицкая в программе "Экзамен с Машей Ефросининой".

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Кто примет участие в новых "Танцах со звездами"

Вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко.

Новым судьей шоу "Танцы со звездами" станет украинско-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" и экс-"холостяк" Макс Чмерковский.

Автор: Диана Могилевич