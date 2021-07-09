Эмма Коррин призналась в своей нетрадиционной гендерной идентичности.

Английская актриса Эмма Коррин опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что ей некомфортно находиться в теле женщины.

25-летняя сопроводила пост снимками, на которых предстала с короткой стрижкой, перевязанной эластичным бинтом грудью.

"Спасибо Дэвиду Саймону, что запечатлел меня тогда — такой новой, искренней и крутой", - подписала она фото.

Также звезда сериала "Корона" добавила, что сейчас переживает изменения в своей личной жизни. Отметим, это уже не первый раз, когда Коррин делает такие заявления. Ранее она уже показывала фотографии в свадебном платье с подписью: "Ваша любимая квир-невеста".

К слову, квир - это собирательный термин, используемый для обозначения человека, относящегося к сексуальным меньшинствам, то есть того, чья сексуальность отличается от общественного большинства.

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Автор: Диана Могилевич