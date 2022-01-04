Дамиано Давид почти никогда не публикует фото со своей возлюбленной.

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид показал свою девушку-модель. Певец редко делится личной жизнью и почти никогда не публикует селфи с любимой. Однако на этот раз Давид сделал исключение.

В Stories своего Instagram он разместил селфи, которое артист сделал со своей девушкой у зеркала.

На фото певец и его избранница позируют в стильной одежде и выглядят максимально счастливыми. Артист нежно прижимает девушку к себе и целует ее в нос. Сама модель улыбается и обнимает солиста Måneskin в ответ.

Дамиано Давид и его девушка - итальянская модель Джорджия Солери, уже несколько лет вместе, однако они редко хвастаются общими фотографиями. Из-за этого некоторые фанаты даже не догадываются о том, что сердце солиста Måneskin уже давно занято.

Фанаты пришли в восторг от нового фото, которое показал певец. Селфи быстро разлетелось в сети. Поклонники пишут, что рядом с моделью Дамиано Давид по-настоящему счастлив и сияет от любви.

Напомним, не так давно солист Måneskin шокировал фанов новым смелым фото, на котором он прикрыл половой орган вязаным купальником.

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