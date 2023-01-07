В сети "разнесли" Прусикина за такой поступок.

Солист российской группы Little Big Илья Прусикин ошарашил катанием на кресте в светлый праздник Рождества Христового.

В сеть просочилось видео, где он использует самодельный крест из досок вместо скейтборда. В комментариях под видео в Telegram-канале "Дневники Знаменитостей" пользователи написали кучу оскорблений в адрес Прусикина.

Сам он пока никак не отреагировал на этот инцидент.

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Илья Прусикин и его позиция по войне в Украине

Еще в начале полномасштабного российского вторжения он переехал из страны-агрессора в США. Также группа Little Big выпустила клип, в котором осудила преступный режим Кремля.

"Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны", – написала группа в описании под видео.

Солисты группы добавили, что любят Россию, но совсем не согласны с войной в Украине.

"Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны", - сказал ранее Прусикин.

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