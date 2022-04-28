Олег Псюк тяжело переживает войну в Украине.

Украинский артист Олег Псюк рассказал, что погиб его друг, который с начала войны находился в Херсоне.

"Хуже всего, когда ты видишь в новостях, что твой товарищ или одногруппник мертв. Это действительно плохие ощущения. Наверное, я не настолько красноречив, чтобы выражать свое эмоциональное состояние. Просто есть такое ощущение постоянного стресса, к которому начинаешь привыкать. Думаю, контраст ощутиться после окончания войны", - сказал Олег в программе "ЖВЛ".

Также он добавил, что сейчас ему приходится заставлять себя что-то делать. По его словам, ему сейчас не до творчества. При этом он вынужден собраться с мыслями и силами, чтобы представить Украину на масштабном песенном конкурсе Евровидение-2022.

"Если раньше все лилось само собой, то сейчас не всегда. Есть ощущение тревожности. Может, я к нему уже привык. А может я просто так сильно переживаю за своих родных. Куча же взрывов, это как рулетка. Не знаешь, в какой дом попадет. Не знаешь, живы ли твои родители, девушка", - добавил артист.

Напомним, ранее группа Kalush Orchestra выступила под гитару в освобожденном Ирпене.

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