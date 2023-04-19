Супруга музыканта подала на развод лишь сейчас, хотя они расстались еще в прошлом году.

Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс официально разводится со своей женой Эйжей Волкман. Вместе они прожили 10 лет.

Как сообщает издание TMZ, на развод подала жена Рейнольдса. 18 апреля она обратилась в суд и решила окончательно разорвать отношения с музыкантом.

Впрочем, эта новость не сильно удивила фанатов Рейнольдса. Он и его жена объявили о расставании еще летом 2022 года. После этого музыканта видели с другими девушками. По слухам, он крутил роман с Минкой Келли.

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"Согласно судебным протоколам, во вторник в Лос-Анджелесе жена Дэна, Эйжа Волкман, подала в суд на разрыв брака, который длился более десяти лет. У них четверо детей вместе", - добавило издание.

Что известно об отношениях Рейнольдса и Волкман

Солист группы Imagine Dragons женился на Эйже Волкман 5 марта 2011 года. В браке у них появились три дочери (Эрроу Ив и близнецы Коко Рей и Джиа Джеймс), а также сын Валентайн.

До этого пара расходилась в 2018 году. Однако тогда они снова сошлись спустя несколько месяцев, после чего жена музыканта объявила о беременности.

В августе 2022 года Рейнольдс заявил, что расстался с женой. Однако они не подавали заявление в суд и все это время были в официальном браке.

Напомним, ранее стало известно, что группа Imagine Dragons записала мощное обращение к пассажирам специального украинского самолета.

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