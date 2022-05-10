Известный российский музыкант и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич 9 мая опубликовал у себя на Facebook-странице видео, где тот поет песню-обращение к солдатам РФ. Видео обнародовано без подписи.
На черно-белых кадрах артист а капелла поет композицию о солдате, которого обманула власть. Таким образом Макаревич пытался провести параллель между сегодняшними событиями на территории Украины.
"Как там, стреляли, солдат?
Известно – стреляли.
Кому присягал, солдат?
Царю да народу.
За что воевал, солдат?
За вашу свободу.
Куда ты попал, солдат?
Под бомбы, под пули.
А ты и не знал, солдат,
Убитый в бою солдат,
Забытый в раю солдат,
Тебя обманули...", - поется в песне.
Напомним, Макаревич отрекся от российского гражданства для новорожденного сына. Супруга артиста уверена, что Израиль - это самая безопасная страна для их малыша.
Также УНИАН писал, кто из украинских звезд плясал в РФ на 9 мая, пока их родные города в Украине бомбят российские солдаты.