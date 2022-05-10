Музыкант при помощи песни попытался донести российским солдатам, что они не "освободители", а захватчики.

Известный российский музыкант и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич 9 мая опубликовал у себя на Facebook-странице видео, где тот поет песню-обращение к солдатам РФ. Видео обнародовано без подписи.

На черно-белых кадрах артист а капелла поет композицию о солдате, которого обманула власть. Таким образом Макаревич пытался провести параллель между сегодняшними событиями на территории Украины.

"Как там, стреляли, солдат?

Известно – стреляли.

Кому присягал, солдат?

Царю да народу.

За что воевал, солдат?

За вашу свободу.

Куда ты попал, солдат?

Под бомбы, под пули.

А ты и не знал, солдат,

Убитый в бою солдат,

Забытый в раю солдат,

Тебя обманули...", - поется в песне.

Напомним, Макаревич отрекся от российского гражданства для новорожденного сына. Супруга артиста уверена, что Израиль - это самая безопасная страна для их малыша.

Также УНИАН писал, кто из украинских звезд плясал в РФ на 9 мая, пока их родные города в Украине бомбят российские солдаты.

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