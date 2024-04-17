Артистка опубликовала новую "историю".

Сегодня, 17 апреля, годовщина смерти мамы народной артистки Украины Софии Ротару. Сегодня женщине могло бы исполниться 104 года, но она умерла, так и не дожив до такой даты.

На своей странице в Instagram Ротару опубликовала архивный снимок своей мамы, на котором та позирует за столом в платье-вышиванке и с платком на голове.

Такое фото артистка подписала на русском языке: "Помню, скучаю, люблю".

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Стоит отметить, что Ротару ежегодно публикует одно и то же фото своей мамы и каждый раз говорит о том, что скучает за ней.

София Ротару - последние новости

Ранее София Ротару публично обратилась к Алле Пугачевой в день ее 75-летия. Она обнародовала фотографию своей коллеги по цеху и добавила эмодзи в виде сердечка.

Также артистка обращалась к своему внуку-беглецу, чтобы и его поздравить с днем рождения.

Кроме того, Ротару регулярно реагирует на обстрелы украинских городов, но комментировать войну в Украине в целом она отказывается.

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