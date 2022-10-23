23 октября 2022 года ровно 20 лет, как не стало супруга Ротару.

Украинская певица София Ротару посетила могилу своего мужа Анатолия Евдокименко в годовщину его смерти. 23 октября 2022 года ровно 20 лет, как скончался супруг знаменитости. Известно, что Анатолий похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Так, Ротару приехала на кладбище к покойному мужу и сделала там фото, на котором предстала возле его могилы.

"20 лет..." - лаконично подписала фото София Михайловна.

Стоит отметить, что София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в далеком 1968 году, а 23 октября 2002 года мужчины не стало. Он умер на 61 году жизни, не пережив третий инсульт.

В браке у них родился сын Руслан, который к тому же осуждает полномасштабное вторжение России в Украину.

Напомним, София Ротару после длительного молчания о войне отреагировала на массированный обстрел Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: