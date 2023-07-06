Певица почтила память погибших.

Сегодня ночью Россия атаковала Львов, в результате чего погибли четверо человек и еще 30 получили ранения. В городе объявлен двухдневный траур.

Знаменитости очень болезненно реагируют на события в нашей стране. Певица Кристина Соловий, например, рассказала, что в момент взрывов находилась дома. Более того, взрывной волной повыбивало окна в ее квартире. В тот момент она уже прощалась с жизнью.

Также появилась реация певицы Ротару Софии Михайловны. Она опубликовала в инста-сториз кадр с места попадания ракеты и лаконично написала: "Львов. 06.07.2023".

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Также она добавила свечу в память о погибших из-за российской агрессии.

Стоит отметить, что Ротару регулярно реагирует на зверства россиян в Украине. Однако чаще всего ее "сториз" ограничиваются фотографиями и надписями с названием городов. Лишь однажды она поблагодарила ВСУ и ПВО за работу.

Взрывы во Львове - что известно

Вражеская ракета попала в жилой дом, в результате чего он теперь непригоден для жизни. Людей доставали из-под завалов. Также сообщается о разрушении одной из подстанций.

По данным Воздушных сил ВСУ, ракеты сначала летели на Киев, но затем изменили маршрут и направились на Запад.

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