Модель показала новые фото.

Известная модель София Хаджипантели опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует абсолютно голой.

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На снимке девушка лежит на белоснежной постели и обнимает свою собаку, порода которой называется мальтийская болонка.

Стоит отметить, что девушка не стесняется растяжек на своих бедрах. Поэтому часто радует поклонников откровенными фотографиями.

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Автор: Диана Могилевич