Она взяла под опеку восьмерых котят.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая в начале года рассказала, что удочерила двух девочек, показала новые кадры с младшей дочерью и неожиданно рассказала о пополнении в семье.

Оказалось, что звезда приютила на некоторое время котят, которых она нашла возле магазина. По словам Могилевской, кто-то бросил маленьких пушистиков, поэтому она не смогла их оставить на улице и принесла домой.

"Кажется, я снова стала мамой. Восемь из десяти. Кто-то под супермаркетом оставил маленьких котят, восемь штучек. Мы сейчас ухаживаем за ними и ищем для них добрую семью, их новый домик. Котята совсем маленькие, поэтому сейчас надо выкармливать их из пипетки специальной едой", - рассказала артистка в Instagram и показала видео, на котором младшая дочь заглядывает в коробку с котятами.

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Реакция подписчиков

В комментариях подписчики поблагодарили певицу за доброе дело и написали комплименты относительно ее изменений и материнства.

"Наталья, вы очень изменились в лучшую сторону"

"Вы стали очень красивой, материнство вам так идет"

"С ваших рук очень быстро разберут котят"

"Спасибо вам за неравнодушие. Вы просто суперчеловек! У вас доброе сердце".

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская рассказала о необычных талантах старшей дочери и мужа.

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