О причине разрыва отношений актера и его девушки ничего неизвестно.

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо снова свободен. После четырех лет отношений он разорвал связь с моделью Камилой Морроне. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на свои источники.

Их расставание стало огромной неожиданностью, ведь в последнее время все ждали, что Ди Каприо сделает Морроне предложение руки и сердца. Ранее издание сообщало, что Ди Каприо даже познакомил модель со своими родителями, что свидетельствовало о его серьезных намерениях.

О причине расставания на данный момент ничего не известно, как и о том, кто стал инициатором разрыва отношений.

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Официальных комментариев от экс-возлюбленных на этот счет не поступало.

Напомним, недавно Леонардо Ди Каприо застукали за нежными поцелуями с 24-летней возлюбленной.

Также УНИАН перечислил лучшие фильмы с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

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