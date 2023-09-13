Сообщается, что певица финансово помогала мальчику.

Журналисты рассказали, что у покойного продюсера Евгения Огира были отношения до брака с певицей Тиной Кароль, в которых родился ребенок. После смерти мужчины его бывшая семья начала посягать на наследство.

Как сообщается на странице "Радио. Люкс" в TikTok, мама первого сына Огира могла бы претендовать на загородный дом в Зазимье, который Евгений подарил Тине в ноябре 2008 года, и на спортивные машины марки Subaru.

Также женщина могла претендовать на музыкальный материал Тины. То есть, на ее песни, так как и Огир, и Кароль были владельцами одного юридического лица в разных долях.

"Со временем относительно дома Тина опровергла информацию. Она объяснила, что он принадлежит только ей. А по поводу всего остального, то она заплатила отступные. И даже была не против, чтобы ее Вениамин общался с братом. Говорят, что Тина финансово очень помогала или помогает сейчас первому сыну Евгения", - говорится в сюжете.

Отношения Кароль и Огира

В 2008 году Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. В этом же году у них родился сын Вениамин. Однако счастливая семейная жизнь закончилась в 2013-м, когда Огир умер от рака желудка.

Кароль делала все возможное, чтобы спасти мужа, однако болезнь забрала его жизнь. С тех пор певица больше не выходила замуж.

Вас также могут заинтересовать новости: