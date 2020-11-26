В США перепутали Марадону с Мадонной.

25 ноября умер знаменитый футболист Диего Марадона. Жители США перепутали его с известной поп-дивой Мадонной и оплакивают ее.

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Некоторые пользователи Twitter начали выражать свои соболезнования родным певицы Мадонны. Хотя она все еще жива. А вот футболист Марадона скончался в возрасте 60 лет.

"2020 год забрал у нас легенду. Покойся с миром, Мадонна, королева поп-музыки. Мы будем по тебе скучать", - написала одна из поклонниц певицы.

Что известно о смерти Марадоны:

Легендарному аргентинскому футболисту было 60 лет

В начале ноября его госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, он перенес две операции, его состояние улучшилось, прогнозы врачей были оптимистичны

Но уже 25 ноября он попал в реанимацию в критическом состоянии, помочь ему не смогли, он умер от остановки сердца

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Автор: Диана Могилевич