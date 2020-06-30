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Слава из "НеАнгелов" насмешила сеть новым образом

12:39, 30 июня 2020
Звезды
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Слава показала видео / фото instagram.com/babaslavka/

Звезда примерила маску из Instagrama, которая создала на ее лице смешной макияж из диснеевских мультиков. Стоит отметить, что на кадрах Слава предстала в голубой рубахе с полосками. Синий мейк-ап как раз был в тон стилю одежды.

Слава показала маску / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее Каминская показала округлившийся живот.

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