Слава из "НеАнгелов" насмешила сеть новым образом
12:39, 30 июня 2020Звезды
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Слава Каминская примерила смешную маску.
Слава показала видео / фото instagram.com/babaslavka/
Украинская певица и участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская насмешила поклонников видео, которое опубликовала в инста-сториз.
Звезда примерила маску из Instagrama, которая создала на ее лице смешной макияж из диснеевских мультиков. Стоит отметить, что на кадрах Слава предстала в голубой рубахе с полосками. Синий мейк-ап как раз был в тон стилю одежды.
Слава показала маску / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Каминская показала округлившийся живот.
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