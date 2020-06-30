Слава из "НеАнгелов" насмешила сеть новым образом

Слава Каминская примерила смешную маску.

Украинская певица и участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская насмешила поклонников видео, которое опубликовала в инста-сториз.

Звезда примерила маску из Instagrama, которая создала на ее лице смешной макияж из диснеевских мультиков. Стоит отметить, что на кадрах Слава предстала в голубой рубахе с полосками. Синий мейк-ап как раз был в тон стилю одежды.

Как сообщал УНИАН, ранее Каминская показала округлившийся живот.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram