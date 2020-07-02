"Бл*дские гены прабабушки": Слава Каминская шокировала фанатов новым постом

Певица опубликовала новый пост.

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в Instagram пост, которым ошеломила своих подписчиков.

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"В каждой хорошенькой девушке, в каждой застенчивой лапушке могут быть где-то упрятаны бл*дские гены прабабушки", - написала певица.

Фанаты пришли в ужас от такого поста Каминской и отметили, что она вовсе не скромная девушка.

"А вы не хорошая и не стеснительная. Все равно бл*ядство так и прет", "Ржу. Это же обо мне... я так и знала, что это все моя прабабушка", "Ты временами бываешь так откровенна", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Слава из "НеАнгелов" насмешила сеть новым образом.

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