"Нереально горячо": "НеАнгел" Слава Каминская завела сеть сексуальной фигурой в кружевном белье (фото)

Слава с длинными волосами позировала в кружевном черном нижнем белье, чулках и кожаном плаще.

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская взбудоражила воображение фанатов новым откровенным фото. На своей странице в Instagram артистка разместила эротический снимок, на котором предстала на парковке в сексуальном наряде. Слава с длинными волосами позировала в кружевном черном нижнем белье, чулках и кожаном плаще. Читайте также"Ну и поправилась": Анна Седокова вызвала зависть подписчиков новым фото, но нарвалась на критику (фото) "У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап", подписала фото Слава. В комментариях пользователи отметили, что Славе изрядно подходит светлый цвет волос. "Вау! Очень секси", "Как вам идет блонд", Ох, космос", "Нереально горячее фото", - написали пользователи. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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