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"Нереально горячо": "НеАнгел" Слава Каминская завела сеть сексуальной фигурой в кружевном белье (фото)

11:11, 11 июня 2020
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Каминская взбудоражила воображение фанатов / Instagram Слава Каминская

На своей странице в Instagram артистка разместила эротический снимок, на котором предстала на парковке в сексуальном наряде. Слава с длинными волосами  позировала в кружевном черном нижнем белье, чулках и кожаном плаще.  

Instagram Слава Каминская

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"У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап", подписала фото Слава.

В комментариях пользователи отметили, что Славе изрядно подходит светлый цвет волос.

"Вау! Очень секси", "Как вам идет блонд", Ох, космос", "Нереально горячее фото", - написали пользователи.

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Теги: #певица#НеАнгелы Вика Слава