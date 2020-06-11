"Нереально горячо": "НеАнгел" Слава Каминская завела сеть сексуальной фигурой в кружевном белье (фото)
11:11, 11 июня 2020Звезды
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Слава с длинными волосами позировала в кружевном черном нижнем белье, чулках и кожаном плаще.
Каминская взбудоражила воображение фанатов / Instagram Слава Каминская
Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская взбудоражила воображение фанатов новым откровенным фото.
На своей странице в Instagram артистка разместила эротический снимок, на котором предстала на парковке в сексуальном наряде. Слава с длинными волосами позировала в кружевном черном нижнем белье, чулках и кожаном плаще.
Instagram Слава Каминская
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"У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап", подписала фото Слава.
В комментариях пользователи отметили, что Славе изрядно подходит светлый цвет волос.
"Вау! Очень секси", "Как вам идет блонд", Ох, космос", "Нереально горячее фото", - написали пользователи.
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