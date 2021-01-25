Слава Демин состоял в отношениях 13 лет.

Украинский ведущий Слава Демин написал в Facebook, что развелся со своей супругой Оксаной спустя 13 лет брака.

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"Сразу скажу! Мы остались в хороших отношениях, никто не бил посуду и не выбрасывал диваны из окна Считаю, что именно так должны расставаться взрослые и мудрые люди. Когда быт съедает отношения и эти отношения становятся токсичными, то их надо заканчивать. Так произошло и у нас. Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения", - написал Слава.

Также он поблагодарил свою экс-супругу за все совместно прожитые годы. По его словам, Оксана - прекрасная жена и мама.

"Хочу сказать спасибо тебе, Ксю, за все эти 13 лет. Они были яркими. Со всплесками. Как американские горки Мы пережили падения, вместе поднимались и шли дальше. Именно ты прикрывала тыл, когда я шел вперед! И многое - твоя заслуга! Ты очень клевая! И жена, и мама", - добавил ведущий.

Слава добавил, что для ребенка они остаются любящими родителями. А также для них важно сохранить дружеские отношения.

"Самый главный в этом процессе - это ребенок. Тут главное оставаться любящими родителями. И мы придерживаемся этого. Ребенок должен пережить минимум страданий от того, что мама с папой больше не любят друг друга. Но папа с мамой по-прежнему очень сильно его любят. Даже больше. А еще одна задача для нас - остаться друзьями. Получится это или нет покажет время", - подытожил Демин.

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Автор: Диана Могилевич