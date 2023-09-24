По мнению певца, именно из-за "культурных преступлений" таких артистов, в частности, и началась война.

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка рассказал, что он думает о Светлане Лободе и Вере Брежневе, которые до полномасштабной войны жили и работали в РФ. По мнению артиста, вина певиц в том, что они совершили "культурное преступление".

"Это мое частное мнение частное, вот как военные преступления не имеют срока... Вот я бы ввел, что культурное преступление, у него тоже нет срока. И эти все люди, они создали культурное преступление. У нас война в Украине из-за того, что изначально было совершено культурное преступление, в том числе и этими деятелями, этими существами", - заявил Скрипка в интервью Наталье Влащенко.

Он отметил, что некоторые артисты начали переводить песни на украинский язык, но это все равно не "нейтрализует" их "преступления". По мнению Скрипки, для артистов должен появиться "культурный Миротворец", куда бы заносили информацию о звездах с неоднозначной репутацией.

"То, что они 25 февраля переписали свои тексты на украинский, то, что они сейчас там типа поддерживают Украину... И война сейчас в Украине, это на их совести эта вина. И их очень-очень много, таких персонажей. И потому просто проследить даже, при каких политических деятелях они играли концерты, эта вся свора. Вот есть же списки "Миротворца", например. Вот, "культурный Миротворец", просто список, чтобы мы просто знали", - пояснил Скрипка.

Такие персоны как Лобода и Брежнева, считает певец, не должны стать лидерами нации. Народ должен сохранять историческую память и не повторять ошибки, отметил Скрипка.

Напомним, ранее Скрипка высказался о мужчинах-беглецах и нарвался на хейт.

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