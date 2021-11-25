Рэперша откровенно говорит о сексе и имитирует его на своих концертах.

Российская рэперша Инстасамка известна скандальными выходками и развратным поведением как в личной жизни, так и на сцене. Девушка неоднократно на своих выступлениям имитировала оральный секс, засовывая в рот микрофон. Также она не стесняется облизывать своего супруга на концертах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беспощадный пиарщик".

Такое поведение стало причиной тому, что сейчас Дашу Зотееву обвиняют в пропаганде разврата и проституции среди молодежи. Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" направил обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову, в котором говорится, что родительская общественность обеспокоена концертами Инстасамки и рэпера Moneyken.

В обращении идет речь о том, что Инстасамка в своих песнях использует нецензурную лексику, а также выводит на сцену несовершеннолетних детей. По словам заявителя, это вредит здоровью и развитию детей.

Такого же мнения и депутат городской думы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Нечепуренко. Ранее он потребовал запретить концерты Инстасамки и попросил обратить на нее внимание правоохранительные органы.

Напомним, ранее Инстасамка в красном латексном пальто на голое тело сверкнула грудью.

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Автор: Диана Могилевич