Рэперша сейчас отдыхает на Мальдивах.

Российская рэперша Инстасамка снова показала соблазнительные снимки в своем инста-блоге. В этот раз она предстала в бейсболке и мокрой белой футболке оверсайз, под которую не надела бюстгальтер. Таким образом девушка засветила обнаженную грудь.

Отметим, Инстасамка неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Рэперша увеличила себе грудь и ягодицы, также она уколола губы и поставила виниры.

Поклонники называют 22-летнюю звезду "силиконовой", так как им кажется, что Даша (настоящее имя рэперши, - УНИАН) переборщила с пластикой. Но есть и те, кому нравится образ Инстасамки. В основном это подрастающее поколение.

"В сиськах импланты", "Что-то жарко стало", "Зачем мне это все?", "2021, остановись! Уже и Мальдивы пластиком засоряют", "Кто пластик в море выбросил?", - пишут фолловеры.

22-летняя Дарья Зотеева - российская рэп-исполнительница, ранее инстаблогер. В 2019 году стала широко известна после скандала, связанного с фильмом "Она вам не Инстасамка", в котором было рассказано о множественных случаях обмана аудитории с её стороны.

В июне 2019 года начала музыкальную карьеру, в дальнейшем полностью переориентировав свой род деятельности на музыкальный. Для продвижения своих релизов использует TikTok; по состоянию на середину 2021 года на её аккаунт подписано более восьми миллионов человек.

Напомним, 5 сентября 2021 года Инстасамка дала концерт в Киеве. Позже украинцы захейтили ее за непристойное поведение. Девушка попросила охрану вывести из зала парня, который внешне ей не понравился.

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Автор: Диана Могилевич