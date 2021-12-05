Рэперша показала фото в свадебном платье и заинтриговала поклонников.

Российская рэперша Инстасамка, известная благодаря скандальным выходкам, поделилась в своем инста-блоге фотографиями в пышном свадебном мини-платье.

Читайте такжеАлина Гросу сейчас и 13 лет назад: как изменилась певица (фото)21-летняя Дарья Зотеева не так давно вышла замуж за рэпера Moneyken, настоящее имя которого Олег Еропкин. Фотографий со свадьбы супруги не публиковали, а сейчас Инстасамка решила заинтриговать своих поконников.

Так, на снимке она предстала в белом топе и платье из фатина, которое оголяло ее плечи и зону декольте. Под такой образ она надела высокие белые носки и кеды. Кроме того, рэперша решила не подписывать фото, а лишь оставила "обручальное кольцо".

"Вау, малышка", "Более чем шикарная", "Моя любимая", "Ну что сказать? Красивая", "Круто", "Какая же ты классная", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Инстасамка преподнесла неожиданный подарок своему мужу на 21-летие.

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Автор: Диана Могилевич