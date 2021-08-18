38-летняя российская певица МакSим, которая больше месяца пролежала в коме, опубликовала первое фото с собой.
На своей странице в Instagram она разместила несколько фотографий с букетами цветов от поклонников. На одной из них МакSим отражается в зеркале со смартфоном в руках.
На певице надета белая майка, на руке повязана красная ленточка, а на шее, как предположил "Московский комсомолец", можно разглядеть шрам и синяки.
"По всей видимости, шрам остался после того, как врачам пришлось сделать отверстие в трахее для введения трубки от аппарата ИВЛ", - предположили российские журналисты.
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МакSим - состояние здоровья певицы
В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.
С 19 июня она пребывала в искусственной коме.
Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с того времени ее состояние оставалось тяжелым.
13 августа стало известно, что МакSим выписали из больницы.