Продюсер также рассказала об общении с экс-супругом и как часто они поддерживают связь.

Известная украинская продюсер и экс-супруга рэпера Потапа - Ирина Горовая - рассказала, каким ее бывший является отцом. Она ответила, помогает ли продюсер, который уехал из Украины, финансово 16-летнему сыну и какие у них с подростком отношения.

По словам Горовой, она поддерживает связь с беглецом, но нечасто. Обычно они созваниваются только, чтобы обсудить вопросы, связанные с сыном Андреем. А тему личной жизни друг друга они не поднимают. Ирина не интересовалась, планирует ли Потап возвращаться из-за границы и как ему живется за пределами Украины.

"С Потапом мы закончили семейные и творческие отношения. У нас есть очень крутой сын и мы общаемся как родители. Как у отца моего сына я спрашиваю: "Ты проплатишь обучение, ты встретишься с ним, ты волнуешься за какие-то его 16-летние штучки, или Новый год встретишь с ним?" - поделилась продюсер.

Также она отметила, что экс-супруг не платит алиментов на сына. К такому согласию супруги пришли еще во время развода. Они договорились, что Потап просто будет закрывать финансовые потребности сына. Так и произошло. Он берет большую часть расходов на себя и помогает сыну развивать спортивную карьеру. Горовая отметила, что рэпер - замечательный отец и за эти годы он ни разу не отказал Андрею.

"У нас нет алиментов. Мы начинали с друзей, мы трансформировались потом в семью, потом снова в друзей, потом просто в родителей. Самое главное - это будущее нашего сына. Леша как отец классный. Он ни разу не отказал ни в чем, что касается сына. Поэтому у нас не алименты. Если мы планируем школу, отдых, какие-то очень важные вложения... Вот сейчас он максимально помогает со спортивной карьерой. Он как отец выполняет все свои роли", - добавила Ирина.

Напомним, ранее Ирина Горовая высказалась о Потапе и разрыве сотрудничества с ним. Продюсер не жалеет, что начала работать с артистами отдельно от рэпера.

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