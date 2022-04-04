Вакарчук отметил, что Одесса готова к обороне.

Украинский артист Святослав Вакарчук, который с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину пошел в армию в качестве бойца территориальной обороны, приехал на несколько дней во Львов.

3 марта он услышал мощные взрывы, которые буквально сотрясали город. По его словам, в этот момент очень сильно гремело.

"Я сейчас в Одессе, в центре города. Позади меня вы видите мешки с песком, баррикады. Одесса готова к обороне. А еще позади большой черный дым – это следствия одного из трех взрывов, которые раздались сегодня утром. Собственно, от них я и проснулся. 5:30 – 6 утра, очень сильно гремело, мощные взрывы", – рассказал Вакарчук в своем видеообращении.

При этом позже артист удалил этот ролик по непонятным причинам.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук показал редкое фото с дочерью.

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