Звезда известных на весь мир фильмов поделился с фанатами, что в школе его часто били линейкой из-за этого нарушения.

Легендарный актер и кумир миллионов Арнольд Шварценеггер признался, что с детства страдает неизлечимым заболеванием. Он поделился с фанатами, что у него дислексия – нарушение, при котором тяжело читать и писать.

"Я только что закончил записывать свою аудиокнигу Be Useful. Она выходит 10 октября. Я мог бы рассказать вам, как здорово было сесть и записать свои собственные слова, но правда в том, что я совершенно этого боялся. Вот мой секрет: я ужасно читаю. В 1950-х годах в Австрии о неспособности к обучению не говорили, поэтому большую часть времени, когда меня просили читать вслух в классе, это было просто катастрофой, и меня шлепали линейкой. Но теперь я знаю, что у меня дислексия", – поделился актер.

По словам Шварценеггера, когда он готовится к фильму, то снова и снова в течение нескольких месяцев перечитывает сценарий, пока не выучит наизусть каждую строчку. Он также поделился, как делал запись своей аудиониги.

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"Мне нужно время и повторения, чтобы обдумать слова. Мне сказали, что авторы готовят свои книги за 2-3 дня в студии. Я попросил установить записывающее оборудование дома и сказал, что буду делать по 20-30 страниц в день. Таким образом, я мог дважды в день подключаться к режиссеру и продюсеру для более коротких сессий, а между ними я мог практиковаться без перерыва", – добавил Шварценеггер.

Напомним, ранее Арнольд Шварценеггер поддержал тяжелобольного Брюса Уиллиса. Актер борется с недугом, лекарств от которого нет. Врачи лишь могут поддерживать стабильность его состояния.

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