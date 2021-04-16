Сын актера Патрик отметил, что, например, каждый раз, уходя, его отец заявляет «I’ll be back».

Патрик Шварценеггер, сын легендарного актера Арнольда Шварценеггера, рассказал, как часто в повседневной жизни его отец употребляет фразы своего героя из фильма «Терминатор».

Читайте такжеШварценеггер завел нового питомца и дал ему оригинальную кличку (фото)Сын звезды поделился подробностями семейной жизни в шоу Келли Кларксон. По словам Патрика, который также занимается кинематографом и пришел на шоу продвигать свой новый фильм «Бунтарка», его отец не упускает возможности вставить в речь свои знаменитые фразы.

«Да, все спрашивают об этом. Они такие: «Твой отец всегда говорит свои остроты»? А я отвечаю: «Все время», — смеется молодой актер.

Патрик отметил, что, например, каждый раз, уходя, его отец заявляет «I’ll be back», коронную фразу его персонажа, Терминатора Т-800 из франшизы «Терминатор».

Также актер отметил, что любовь Шварценеггера к этим фразам проявляется и вне пределов семьи. Например, он любит процитировать своего культового героя во время раздачи автографов.

«Иногда папа маленького ребенка, например, 6 лет, как бы толкает ребенка, чтобы он пошел взять автограф у моего отца или что-то в этом роде. Ребенок, вероятно, понятия не имеет, кто мой отец, подходит, и мой отец просто кричит ему одну из шуток, а ребенок отвечает: «Что? Я не знаю, что это такое!» — рассказывает Патрик, передает popcornnews.

Патрик Шварценеггер, как и его отец, строит актерскую карьеру. Молодой артист уже поучаствовал в 23 проектах, самые известные среди которых — сериал «Королевы крика» и комедия «Одноклассники 2».

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Автор: Ирина Погорелая