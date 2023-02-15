Звезда "Квартала" Юрий Великий, которого называют "двойником" президента Украины Владимира Зеленского за его пародии, посмеялся над женами российских оккупантов.
Юморист не смог остаться в стороне и пошутил о недавней ситуации, когда в РФ заявили, что супругам ликвидированных военных якобы выдали шубы. Пародию Великий уже опубликовал на своем YouTube-канале.
"Недавно в интернете появилась запись, на которой несколько женщин (большинство из которых скорее всего массовка), стоя на улице и держа перед собой шубы, хором, на камеру, благодарят какой-то непонятный комитет за такие ценные подарки, и радостно утверждают, что даже не думали, что у них "будет такая возможность" когда-нибудь получить эти дорогие меховые изделия. Что интересно, шубы сразу после съёмки у них забрали, объяснив это тем, что они плохого качества, и скоро им выдадут новые, более качественные. Что тут по итогу можно сказать... "Шубы - это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма лапши на уши...", - указано в описании к пародии.
На видео Великий, в образе россиянки, сначала благодарит за шубу, однако вскоре оказывается, что женам оккупантов передумали выдавать меховые изделия. Сначала "планка" понижается до куртки, затем до свитера, ну а в финале жене рашиста приходится благодарить за носки.
История с шубами для жен оккупантов - с чего все началось
Напомним, 8 февраля стало известно, что матерям погибших в "ДНР" боевиков раздали шубы за гибель "сыночков". Женщины встали в ряд и поблагодарили местные власти за "неожиданную помощь".
Однако вскоре оказалось, что матерей и вдов "зажмуренных" боевиков феерически обманули шубами. После съемок "подарки" быстро отобрали.