Сначала "жене оккупанта" выдали за смерть мужа шубу, но затем передумали.

Звезда "Квартала" Юрий Великий, которого называют "двойником" президента Украины Владимира Зеленского за его пародии, посмеялся над женами российских оккупантов.

Юморист не смог остаться в стороне и пошутил о недавней ситуации, когда в РФ заявили, что супругам ликвидированных военных якобы выдали шубы. Пародию Великий уже опубликовал на своем YouTube-канале.

"Недавно в интернете появилась запись, на которой несколько женщин (большинство из которых скорее всего массовка), стоя на улице и держа перед собой шубы, хором, на камеру, благодарят какой-то непонятный комитет за такие ценные подарки, и радостно утверждают, что даже не думали, что у них "будет такая возможность" когда-нибудь получить эти дорогие меховые изделия. Что интересно, шубы сразу после съёмки у них забрали, объяснив это тем, что они плохого качества, и скоро им выдадут новые, более качественные. Что тут по итогу можно сказать... "Шубы - это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма лапши на уши...", - указано в описании к пародии.

На видео Великий, в образе россиянки, сначала благодарит за шубу, однако вскоре оказывается, что женам оккупантов передумали выдавать меховые изделия. Сначала "планка" понижается до куртки, затем до свитера, ну а в финале жене рашиста приходится благодарить за носки.

История с шубами для жен оккупантов - с чего все началось

Напомним, 8 февраля стало известно, что матерям погибших в "ДНР" боевиков раздали шубы за гибель "сыночков". Женщины встали в ряд и поблагодарили местные власти за "неожиданную помощь".

Однако вскоре оказалось, что матерей и вдов "зажмуренных" боевиков феерически обманули шубами. После съемок "подарки" быстро отобрали.

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