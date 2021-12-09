После выхода очередного шоу на YouTube-канале Алексея Дурнева, певица SHADU наткнулась на себя и эмоционально ответила на комментарии шоумена в Инстаграм.

Недавно украинская певица SHADU заявила, что после косметологических услуг пострадала и имела опухлость лица. Вчера на YouTube-канале шоумена Алексея Дурнева появилось видео, где в одном из эпизодов он высмеивает действия певицы. Комментарии со стороны артистки не заставили себя долго ждать.

SHADU эмоционально отреагировала в своем профиле в Инстаграм. Шоумен сравнил волосы певицы с пищевыми вафлями, на что артистка ответила: "Вы давно в своей жизни видели вафли?". Затем SHADU опубликовала фото бельгийских вафель, что полностью разрушило бессмысленное сравнение.

В следующей истории артистка добавила, что пользуется услугами одного из лучших косметологов и то, что произошла аллергическая реакция - нормально, ведь каждый организм индивидуален.

А дальше произошло самое интересное - SHADU добавила "вишенку на торте", заподозрив Дурнева в пластике второго подбородка.

Ответа со стороны шоумена пока нет. К слову, также артистка поблагодарила Дурневу за то, что прорекламировал ее аккаунт в Инстаграм.

Напомним, ранее недобросовестные косметологи изуродовали лицо украинской певицы.

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Автор: Диана Могилевич