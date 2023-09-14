Блогер подарил своему парню обручальное кольцо прямо на вершине Говерлы.

Известный украинский блогер Олег Машуковский, который несколько месяцев назад совершил каминг-аут, сделал предложение своему бойфренду. Он заранее подготовился к этому событию, его избранник ни о чем не догадывался.

Так, блогер и его бойфренд, а также их друзья, отправились в Карпаты. Там они решили подняться на вершину Говерлы. Машуковский взял с собой обручальное кольцо, а когда его парень стоял к нему спиной и любовался видами, он встал на одно колено.

Машуковский подарил избраннику обручальное кольцо в бело-синем футляре. Бойфренд блогера обрадовался и не мог скрыть эмоции. Он надел обручальное кольцо на безымянный палец правой руки. Сам Машуковский рассказывал, что очень волновался и хотел удивить парня.

В комментариях фаны поздравили блогера. Однако пользователи отметили, что Машуковский снова может вызвать волну хейта. Юзеры пишут:

"Грустно, что они не смогут официально выйти замуж"

"Я не понимаю, почему вас за такой выбор хейтят. Не слушай их, будь счастлив"

"Это так прекрасно. Поздравляю"

"Единственное, что мне нравится в людях, это то, что мы все разные! Интересно взглянуть на саму свадьбу!"

"Интересно, кто чью фамилию возьмет? Каждый со своей останется? Я очень рада за вас".

Украинский блогер Машуковский сделал предложение своему бойфренду - видео

Что известно о бойфренде Машуковского

Блогер впервые показал своего избранника летом этого года. Известно, что бойфренда Машуковского зовут Даня, он тоже ведет соцсети и снимает шуточные видео. Кроме этого, избранник блогера занимается ламинированием бровей и ресниц, а также делает профессиональный мейк-ап.

Машуковский осмелился совершить каминг-аут лишь недавно. Он рассказывал о своих отношениях в интервью Рамине Эсхакзай и не скрывал, что до этого тоже встречался с парнями.

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