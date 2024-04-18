Артистка не пострадала.

Известная украинская певица Анастасия Приходько поделилась, что во время ее концерта взорвался прожектор. Инцидент произошел в Чигирине Черкасской области.

Исполнительница в своем Instagram рассказала, что очень испугалась во время выступления. Сама Приходько и никто из присутствующих не пострадал. Артистка даже задумалась над тем, чтобы посетить церковь, потому что это уже не первая ее неудача в концертном туре "Холодно".

"У меня во время концерта взорвался прожектор ... Что ни день, то какие-то приключения. Надо в церковь! Спасибо, Чигирин, за поддержку!" - написала Анастасия.

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Также артистка пожаловалась на постоянные сигналы воздушной тревоги в Черкассах. По ее словам, они раздаются в городе очень часто. Как поделилась Анастасия, она больше пугается воздушной опасности в других городах, чем в родном Киеве.

"В Черкассах так много тревог. Я когда дома, то не так волнуюсь. Когда я где-то в незнакомом городе, то просто страшно", - призналась исполнительница.

Напомним, ранее Настя Приходько попала в ДТП.

Также мы писали, что Анастасия Приходько ответила, почему до сих пор общается на русском.

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