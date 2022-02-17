Лотти Мосс затронула тему романтизации употребления наркотиков в популярном молодежном сериале "Эйфория".

Британская манекенщица Лотти Мосс, младшая сестра известной британской модели Кейт Мосс, оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости.

Об этом она рассказала в TikTok.

Девушка записала ролик, на котором откровенно призналась, что находится в рехабе из-за проблем с кокаином. Также Лотти затронула тему романтизации употребления наркотиков в популярном молодежном сериале "Эйфория" от Netflix.

"Жестоко, но правдиво", – подписала видео 24-летняя Мосс.

В комментариях к посту она отметила, что не употребляет наркотики уже 18 дней.

"Умница", "Так держать!", "Полностью согласна про "Эйфорию", "Я понимаю тебя, ты молодец", – отреагировали подписчики.

Ранее сообщалось, как обвиненный в секс-каннибализме, известный актер Арми Хаммер отправился в рехаб лечиться от зависимостей.

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