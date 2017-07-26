Супермодель Кейт Мосс обручилась с младшим на 13 лет потомком Отто фон Бисмарка - СМИ

Британская 43-летняя супермодель Кейт Мосс обручилась с младшим на 13 лет потомком Отто фон Бисмарка Николаем. О йе пишет The Mirror.

Отмечается, что парочку поймали после похода в театр и на пальце модели было обручальное кольцо с бриллиантом.

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Издание также отмечает, что Мосс окончательно оформила свой развод в октябре 2016 года.

Как сообщал УНИАН ранее, в императорском доме Японии сообщили о предстоящих помолвке принцессы Мако Акисино - первой внучки правящего императора Акихито и старшей дочери его сына Акисино. Избранником 25-летней принцессы стал ее ровесник Кей Комуро, сотрудник юридической фирмы. Они познакомились пять лет назад, будучи студентами Международного христианского университета в Токио.

Поскольку будущий жених принцессы - не знатного происхождения, с подачей заявления о вступлении в брак принцесса Мако лишается титула и оставляет императорскую семью.