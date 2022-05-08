Сестра украинского артиста Владимира Дантеса хочет избавиться от российского гражданства после того, как Россия напала на независимую Украину.
В программе ЖВЛ Дантес рассказал, что еще несколько лет назад его сестра уехала жить в Россию. По его словам, после полномасштабного вторжения девушка не смогла остаться в стороне. Она выехала за границу и сейчас помогает пострадавшим от войны украинцам.
Также она выразила желание избавиться от российского гражданства: "Она говорит: "Я не хочу быть причастной к этому (войне в Украине - ред.). Мне тяжело с ним (российским паспортом – ред.)"
Кроме того, Дантес признался, что у него есть друзья из России. Они, как он заявил, в первые дни войны выехали из страны-агрессора и помогают Украине.
Напомним, ранее Владимир Дантес решил перейти на украинский язык.