Девушка не хочет быть причастной к стране-агрессору.

Сестра украинского артиста Владимира Дантеса хочет избавиться от российского гражданства после того, как Россия напала на независимую Украину.

В программе ЖВЛ Дантес рассказал, что еще несколько лет назад его сестра уехала жить в Россию. По его словам, после полномасштабного вторжения девушка не смогла остаться в стороне. Она выехала за границу и сейчас помогает пострадавшим от войны украинцам.

Также она выразила желание избавиться от российского гражданства: "Она говорит: "Я не хочу быть причастной к этому (войне в Украине - ред.). Мне тяжело с ним (российским паспортом – ред.)"

Кроме того, Дантес признался, что у него есть друзья из России. Они, как он заявил, в первые дни войны выехали из страны-агрессора и помогают Украине.

Напомним, ранее Владимир Дантес решил перейти на украинский язык.

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