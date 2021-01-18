Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс Джейми Линн обвинила главу компании Tesla в смерти ее кошек.
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По словам Линн, несколько кошек, принадлежащих ее семье, погибли из-за автомобилей марки Tesla. Она отметила, что смерть питомцев связана с тихой работой двигателя электрокара. При этом сестра певицы не рассказала подробности происшествий.
Джейми Линн предложила главе Tesla Илону Маску изменить звук двигателя электромобиля. Линн призналась, что часть вины лежит и на самом водителе, но, учитывая неоднократные печальные случаи, считает повышение «громкости» издаваемых машиной звуков уместным.
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