Умер солист Brutto Сергей Королев (Бразил) / фото facebook.com/brutto.official
Умер 35-летний Сергей Бразил Королев, вокалист группы "ляписа" Сергея Михалка Brutto. Читайте такжеУмер известный в 90-х украинский музыкант: смерть была внезапной
Об этом участники коллектива сообщили в Facebook.
"Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, амиго! Ты сражался до конца", — говорится в сообщении.
Сергей Королев: что о нем известно
- Королев пришел в коллектив в 2014-м, до этого он не имел отношения к музыкальной сфере. В группе он выступал в качестве одного из вокалистов.
- Именно ему Михалок доверял исполнение песни "Гири", ведь Сергей жал от груди 140 килограмм.
- Последнее время артист боролся с тяжелым недугом — глиобластомой правого полушария головного мозга 4 степени.
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