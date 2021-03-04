В 2019 году Королев перенес сложную операцию.

Умер 35-летний Сергей Бразил Королев, вокалист группы "ляписа" Сергея Михалка Brutto. Читайте такжеУмер известный в 90-х украинский музыкант: смерть была внезапной

Об этом участники коллектива сообщили в Facebook.

"Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, амиго! Ты сражался до конца", — говорится в сообщении.

Сергей Королев: что о нем известно

Королев пришел в коллектив в 2014-м, до этого он не имел отношения к музыкальной сфере. В группе он выступал в качестве одного из вокалистов.

Именно ему Михалок доверял исполнение песни "Гири", ведь Сергей жал от груди 140 килограмм.

Последнее время артист боролся с тяжелым недугом — глиобластомой правого полушария головного мозга 4 степени.

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Автор: Ольга Робейко