Известный украинский комик и участник проекта "Подпольный стендап" Сергей Чирков сделал предложение своей возлюбленной Нате Гресько.
Радостной новостью поделилась сама будущая невеста в своем Instagram. Девушка также показала подписчикам подаренное обручальное кольцо на пальце. Как именно произошло признание - она не написала.
"Yes, si, да", - лаконично подписала Нати и добавила в конце смайлик в виде обручального кольца.
Когда влюбленные планируют сыграть свадьбу - пока неизвестно.
Реакция подписчиков
Подписчики написали немало поздравлений паре в комментариях в сети:
- "Поздравляю! Вы невероятные!"
- "Жду самую красивую невесту в мире"
- "Вау! Самые искренние поздравления"
- "Класс! Будьте счастливы"
- "Какие хорошие новости! Поздравляю от всего сердца".
Что известно о Сергее Чиркове
Сергей Чирков родился в Сумах. После переезда в столицу начал активно заниматься стендапом. В 2022 году его сольный стендап-концерт попал в рейтинг 10 лучших стендапов от издания "Бабель". В прошлом году появилась информация, что 28-летний Сергей пополнил ряды ВСУ.
Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский сделал предложение любимой через год после развода.