Дата их свадьбы пока неизвестна.

Известный украинский комик и участник проекта "Подпольный стендап" Сергей Чирков сделал предложение своей возлюбленной Нате Гресько.

Радостной новостью поделилась сама будущая невеста в своем Instagram. Девушка также показала подписчикам подаренное обручальное кольцо на пальце. Как именно произошло признание - она не написала.

"Yes, si, да", - лаконично подписала Нати и добавила в конце смайлик в виде обручального кольца.

Видео дня

Когда влюбленные планируют сыграть свадьбу - пока неизвестно.

Реакция подписчиков

Подписчики написали немало поздравлений паре в комментариях в сети:

"Поздравляю! Вы невероятные!"

"Жду самую красивую невесту в мире"

"Вау! Самые искренние поздравления"

"Класс! Будьте счастливы"

"Какие хорошие новости! Поздравляю от всего сердца".

Что известно о Сергее Чиркове

Сергей Чирков родился в Сумах. После переезда в столицу начал активно заниматься стендапом. В 2022 году его сольный стендап-концерт попал в рейтинг 10 лучших стендапов от издания "Бабель". В прошлом году появилась информация, что 28-летний Сергей пополнил ряды ВСУ.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский сделал предложение любимой через год после развода.

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